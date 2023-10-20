США провели испытания на ядерном полигоне. Взрыв приурочили к отзыву Госдумой ратификации запрета ядерных испытаний

США провели подземные испытания на ядерном полигоне в день решения ГД по ДВЗЯИ

В день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США провели испытания на ядерном полигоне. О подземном взрыве на полигоне в Неваде сообщило американское Минэнерго.

Отмечается, что таким образом США улучшают свои возможности по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру.

Испытания прошли 18 октября. 25 октября документ должен рассмотреть Совет Федерации.

Разработка законопроекта произошла в короткие сроки. 5 октября президент Владимир Путин предложил подумать об отказе от договора, а уже на следующий день спикер Думы Вячеслав Володин объявил о начале работы над документом. При этом российская сторона отдельно указывает, что отказ от ратификации не означает автоматического выхода из договора. Россия продолжит соблюдать условия ДВЗЯИ, а ядерные испытания может возобновить только в ответ на испытания в других странах.

Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ для восстановления паритета

Российские власти объяснили, что решение уравнивает Россию с другими ядерными державами. Москва в числе первых подписала Договор в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. США, Израиль, а также Китай, Иран и Египет договор подписали, но ратификации в этих странах он так и не получил. Без их ратификации договор не может вступить в силу.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев уточнил, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия сможет проводить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США. Он напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, после чего ждала ответного шага от Вашингтона. Однако Соединенные Штаты отказались от ратификации в 2018 году.

Сегодня ситуация уравнялась — мы имеем возможность проводить испытания в ответ на американские испытания без нарушения своих обязательств по договору Константин Косачев сенатор

В свою очередь, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов призвал возобновить ядерные испытания в России. Эксперт отметил, что компьютерное моделирование не может в полной мере показать, в каком состоянии находится ядерное оружие, в отличие от реальных испытаний. Эксперт также указал, что коллективный Запад ведет против России прокси-войну. «Я думаю, возобновление таких испытаний было бы полезным для острастки, чтобы они умерили свой пыл. Нельзя отступать», — заключил он.

Запад выразил обеспокоенность намерением России отозвать подпись под договором

США обеспокоены планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ. В Госдепе указали, что «подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний».

Член парламента Норвегии Ингрид Фискаа обратилась к правительству страны с вопросом о действиях кабмина для того, чтобы США ратифицировали ДВЗЯИ. «[Отказ Москвы от ратификации договора] — очень пугающее развитие событий, которое будет нарушением важной нормы международной политики. Хотя ДВЗЯИ еще не вступил в силу, соглашение создало прочную международную норму, запрещающую ядерные испытания», — указала она.