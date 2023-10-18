В Совфеде объяснили отзыв ратификации ДВЗЯИ Россией

Косачев о ДВЗЯИ: Россия сможет проводить ответные ядерные испытания

После отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия сможет проводит ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram.

Он напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, после чего ждала ответного шага от Вашингтона. Однако Соединенные Штаты отказались от ратификации в 2018 году.

«Тем самым сегодня ситуация уравнялась — мы имеем возможность проводить испытания в ответ на американские испытания без нарушения своих обязательств по договору», — пояснил член Совфеда.

Законопроект об отзыве ратификации Россией ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. Проект отзыва был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Перед этим о возможном отзыве ратификации договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался президент России Владимир Путин. Он напомнил, что и Россия, и США подписали договор, однако ратифицировала его только Москва.