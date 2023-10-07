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08:30, 7 октября 2023Мир

В Госдепе выразили обеспокоенность планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Reuters: в США выразили обеспокоенность планами РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США выразили обеспокоенность планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в Госдепе. Об этом пишет Reuters.

В дипломатическом ведомстве прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации договора. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил: цель этих действий — быть на равных с американской стороной, подписавшей соглашение, но не ратифицировавшей документ.

В Госдепе указали на то, что обеспокоены словами Ульянова. «Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний», — отметили в ведомстве.

В сентябре МИД России призвал США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ.

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    Марина Совина
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