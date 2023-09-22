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21:02, 22 сентября 2023Мир

Россия призвала США ратифицировать договор о запрете испытаний ядерного оружия

МИД России призвал США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия, выступающая за транспарентность и международную безопасность, призывает правительство США пересмотреть собственный подход и срочно принять меры для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, сообщает ТАСС.

«Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу», — призвал дипломат.

Ранее заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов во время выступления на мероприятии, приуроченном к Международному дню действий против ядерных испытаний, предрек проведение США ядерных испытаний. Дипломат обратил внимание на то, что Штаты совершенствуют и содержат в полной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. По его мнению, это может свидетельствовать о соответствующих намерениях Вашингтона.

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    Виктория Кондратьева
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