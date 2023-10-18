Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:16, 18 октября 2023Россия

Военный аналитик призвал возобновить ядерные испытания в России

Военный аналитик Прохватилов призвал возобновить ядерные испытания в России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU призвал возобновить ядерные испытания в России.

Специалист отметил, что компьютерное моделирование не может в полной мере показать, в каком состоянии находится ядерное оружие, в отличие от реальных испытаний.

Прохватилов отметил, что формально Россия сможет возобновить проведение испытаний ядерного оружия после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), для этого есть полигон на Новой Земле.

Военный аналитик также указал, что коллективный Запад ведет против России прокси-войну. «Я думаю, возобновление таких испытаний было бы полезным для острастки, чтобы они умерили свой пыл. Нельзя отступать», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия сможет проводит ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В заявлениях ХАМАС об ударе по больнице в Газе нашли нестыковки. Что не так с палестинской версией?

    На Украине поддержали закон о легализации однополых браков

    На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

    Сразившийся со злобным кенгуру ради собаки мужчина раскрыл подробности схватки

    Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

    Военный аналитик призвал возобновить ядерные испытания в России

    Названы самые необычные имена московских новорожденных в 2023 году

    Израиль потребовал извинений от ООН за создание «военной машины» ХАМАС

    Врачи назвали провоцирующий разрушение печени вид секса

    Мужчин предупредили об опасности долгой эрекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости