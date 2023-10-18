Военный аналитик призвал возобновить ядерные испытания в России

Военный аналитик Прохватилов призвал возобновить ядерные испытания в России

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU призвал возобновить ядерные испытания в России.

Специалист отметил, что компьютерное моделирование не может в полной мере показать, в каком состоянии находится ядерное оружие, в отличие от реальных испытаний.

Прохватилов отметил, что формально Россия сможет возобновить проведение испытаний ядерного оружия после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), для этого есть полигон на Новой Земле.

Военный аналитик также указал, что коллективный Запад ведет против России прокси-войну. «Я думаю, возобновление таких испытаний было бы полезным для острастки, чтобы они умерили свой пыл. Нельзя отступать», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия сможет проводит ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США.