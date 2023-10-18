В России объяснили решение отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Сообщение о возникшей из-за России угрозе ядерной катастрофы не подтвердилось

17 октября в украинских Telegram-каналах появилось сообщение, что Россия «играет с красной кнопкой», отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и ставит весь мир на грань ядерной катастрофы. Однако эти утверждения не подтвердились.

Власти объяснили, что решение уравнивает Россию с другими ядерными державами. Москва в числе первых подписала Договор в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. США, Израиль, а также Китай, Иран и Египет договор подписали, но ратификации в этих странах он так и не получил. Без их ратификации договор не может вступить в силу.

Утром 17 октября, комментируя голосование по законопроекту об отзыве ратификации ДВЗЯИ, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия.

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Россия не намерена возобновлять испытания ядерного оружия, но хочет «быть с США на равных».

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