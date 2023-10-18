Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:29, 18 октября 2023Интернет и СМИ

В России объяснили решение отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Сообщение о возникшей из-за России угрозе ядерной катастрофы не подтвердилось

Кадр: Минобороны РФ / AP

17 октября в украинских Telegram-каналах появилось сообщение, что Россия «играет с красной кнопкой», отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и ставит весь мир на грань ядерной катастрофы. Однако эти утверждения не подтвердились.

Власти объяснили, что решение уравнивает Россию с другими ядерными державами. Москва в числе первых подписала Договор в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. США, Израиль, а также Китай, Иран и Египет договор подписали, но ратификации в этих странах он так и не получил. Без их ратификации договор не может вступить в силу.

Утром 17 октября, комментируя голосование по законопроекту об отзыве ратификации ДВЗЯИ, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия.

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Россия не намерена возобновлять испытания ядерного оружия, но хочет «быть с США на равных».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

    В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

    Разин признался в страхе за проклятых им коллег

    Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

    Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

    Льготные ипотечники стали нарушать закон

    Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

    Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

    Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости