В Евросоюзе выступили за укрепление договора о запрете испытаний ядерного оружия

Вопрос о ядерном оружии был одной из тем, которую президент России Владимир Путин поднял во время своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума 5 октября. Отвечая на вопрос политолога Сергея Караганова о возможности ужесточения российской ядерной доктрины, глава государства усомнился в целесообразности таких изменений.

При этом Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия и США подписали договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала этот договор только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

Уже на следующий день после выступления президента Вячеслав Володин анонсировал, что Совет Государственной Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Володин заявил, что отзыв ратификации соответствует национальным интересам России и станет зеркальным ответом США. 9 октября Госдума решила проработать вопрос отзыва ратификации в течение 10 дней — до 18 числа.

Разработали законопроект также в сжатые сроки. Первое чтение законопроект прошел 17 октября, а второе и третье — 18-го. В каждом из трех чтений по документу, внесенному всеми парламентариями, депутаты голосовали единогласно. 18 октября Россия вышла из Договора.