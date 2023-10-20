В Евросоюзе выступили за укрепление договора о запрете испытаний ядерного оружия
Член парламента Норвегии Ингрид Фискаа обратилась к правительству страны с вопросом о действиях кабмина для того, чтобы США ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В письме, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутат подчеркнула важность функционирования соглашения.
Вопрос о ядерном оружии был одной из тем, которую президент России Владимир Путин поднял во время своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума 5 октября. Отвечая на вопрос политолога Сергея Караганова о возможности ужесточения российской ядерной доктрины, глава государства усомнился в целесообразности таких изменений.
При этом Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия и США подписали договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала этот договор только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.
Уже на следующий день после выступления президента Вячеслав Володин анонсировал, что Совет Государственной Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Володин заявил, что отзыв ратификации соответствует национальным интересам России и станет зеркальным ответом США. 9 октября Госдума решила проработать вопрос отзыва ратификации в течение 10 дней — до 18 числа.
Разработали законопроект также в сжатые сроки. Первое чтение законопроект прошел 17 октября, а второе и третье — 18-го. В каждом из трех чтений по документу, внесенному всеми парламентариями, депутаты голосовали единогласно. 18 октября Россия вышла из Договора.
«Сейчас Норвегия совместно с Панамой работает над универсализацией ДВЗЯИ. В то же время поступают сообщения о том, что три ядерные державы мира готовятся к возможному возобновлению ядерных испытаний», — говорится в тексте ее письма.
ДВЗЯИ способствовал установлению важного моратория на ядерные испытания, который, похоже, сейчас дает трещину. Это очень пугающее развитие событий, которое будет нарушением важной нормы международной политики. Хотя ДВЗЯИ еще не вступил в силу, соглашение создало прочную международную норму, запрещающую ядерные испытания
Парламентарий также напомнила, что для того, чтобы ДВЗЯИ вступил в силу и стал частью международного права, его должны ратифицировать все 44 государства, обладающие ядерным потенциалом. В связи с этим она задает вопрос о действиях Осло для укрепления соглашения.
Что делает Норвегия для соблюдения нормы, запрещающей испытания ядерного оружия, и для того, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), включая нашего союзника Соединенные Штаты, ратифицировали его?
18 октября Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Госдумы, заявил, что теперь Россия сможет проводить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США.
«Тем самым сегодня ситуация уравнялась — мы имеем возможность проводить испытания в ответ на американские испытания без нарушения своих обязательств по договору», — пояснил член Совфеда.