Многие бывшие и действующие руководители государств занимаются популизмом и демагогией, их следует привлечь к ответственности. Об этом написала в своей статье для Japan Times профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущева, которая живет в США и является правнучкой советского лидера Никиты Хрущева.

К числу популистов родственница лидера советских коммунистов 50-60 годов отнесла премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, австрийского канцлера Себастьяна Курца и бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что каждый из них фигурирует в том или ином расследовании.

Хрущева призвала всех их посадить в тюрьму, посетовав, что во всех трех случаях правоохранители занимаются делами политиков без особого рвения.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав.