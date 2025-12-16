Реклама

16:11, 16 декабря 2025

Внучка Бориса Ельцина показала редкое фото с отцом

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала редкое фото с отцом Валентином
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @yumashkaa

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала редкий снимок с отцом Валентином Юмашевым. Публикация появилась на странице 23-летней девушки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер поделилась совместным кадром в честь 68-летия отца. Она также разместила детское фото с отцом. «68», — подписала пост Юмашева, сопроводив высказывание эмоджи в виде красного сердца.

В январе Мария Юмашева организовала выставку под названием «Моя бабушка — первая леди». Экспозиция посвящена супруге бывшего главы государства Наине. Отмечается, что на открытии присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики и послы иностранных государств.

