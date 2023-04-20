Опубликованы первые кадры взрыва в Белгороде

В сети появились первые кадры мощного взрыва в Белгороде

В сети появились первые кадры мощного взрыва в Белгороде. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина.

После губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о мощном взрыве. По словам главы региона, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Также Telegram-канал Shot опубликовал видео с места взрыва, снятое очевидцем. Отмечается, что на меcте происшествия «метра под три наверно, бордюры валяются».