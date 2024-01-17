Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 17 января 2024Россия

В Брянской области сбили тактические ракеты ВСУ

Минобороны: в Брянской области ПВО сбила тактические ракеты ВСУ «Точка-У»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Над территорией Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, дежурные средства ПВО перехватили три украинских беспилотника.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что использование Вооруженными силами Украины ракет «Точка-У» является признаком дефицита западных ракет у украинских военных. Он заметил, что сбивать эти ракеты с помощью систем ПВО непросто, но Россия к этому уже приспособилась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Германия отказалась передать Украине крылатые ракеты Taurus

      Российскую школу обязали выплатить ученице компенсацию за травлю

      Макрон дал Европе два года на определение собственного суверенитета

      США заявили об истощении вооружений Украины

      Россия и ЦАР задумались о создании военной базы

      Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с Россией

      Дзюба назвал идеальную работу после завершения карьеры

      Премьер Испании рассказал об ужасной тенденции на Западе

      Короля Карла III прооперируют из-за увеличения простаты. Это вторая госпитализация члена королевской семьи за январь

      66-летний россиянин изнасиловал парня своей дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше