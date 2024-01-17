В Брянской области сбили тактические ракеты ВСУ

Минобороны: в Брянской области ПВО сбила тактические ракеты ВСУ «Точка-У»

Над территорией Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, дежурные средства ПВО перехватили три украинских беспилотника.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что использование Вооруженными силами Украины ракет «Точка-У» является признаком дефицита западных ракет у украинских военных. Он заметил, что сбивать эти ракеты с помощью систем ПВО непросто, но Россия к этому уже приспособилась.