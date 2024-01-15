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16:10, 15 января 2024Бывший СССР

Военный указал на признаки дефицита западных ракет у ВСУ

Военный Дандыкин заявил о признаках дефицита западных ракет у ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» является признаком дефицита западных ракет у украинских военных. На это в разговоре с «Лентой.ру» указал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ракеты "Точка-У" долго были основными в России, потом у нас появился "Искандер", а "Точка-У" осталась на Украине. Дальность там 120 километров, ракета достаточно мощная, боеголовка большая. ВСУ активно использовали это оружие в начале конфликта, в том числе по мирным целям. Сейчас их осталось немного. То, что "Точку-У" начали использовать снова, говорит о том, что есть большая проблема с западными ракетами. Думаю, ВСУ приходится использовать остатки», — заявил Дандыкин.

Он заметил, что сбивать эти ракеты с помощью систем ПВО достаточно непросто, хотя Россия к этому уже и приспособилась. По словам военного, «Точка-У» летит по достаточно сложной траектории с высокой скоростью.

«Как правило, Украина применяет кассетные боеприпасы, так что, не сбей наши военные эти ракеты, были бы большие потери мирного населения, — заметил военный. — Но наши системы ПВО работают все лучше и лучше, сбивают уже и "Точки-У", и много чего другого».

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Ранее сообщалось, что российские ПВО за сутки сбили три тактические ракеты «Точка-У» в зоне украинского конфликта. Об этом заявили в Минобороны России. Помимо того, за сутки системы ПВО сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка, Спорное и Пшеничное.

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