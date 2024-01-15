Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

Минобороны отчиталось о трех сбитых ракетах «Точка-У» в зоне проведения СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три тактические ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, за сутки системы ПВО сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка, Спорное и Пшеничное.

Ранее стало известно, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по инфраструктуре украинских войск. «Данные с переднего края — цель уничтожена», — отчитались в оборонном ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.