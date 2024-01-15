ОТРК «Искандер» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

Минобороны: армия России нанесла удар по военной инфраструктуре ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по инфраструктуре украинских войск. Кадры пуска ракеты опубликовало Минобороны России в Telegram.

ТАСС со ссылкой на военное ведомство уточняет, что в результате атаки был уничтожен хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Данные с переднего края — цель уничтожена», — подчеркнули в военном ведомстве. В свою очередь, начальник расчета пусковой установки «Искандера» отметил, что пуск прошел в штатном режиме. По словам военнослужащего, за время проведения спецоперации ОТРК продемонстрировал высокую эффективность и простоту в эксплуатации.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» над Курской областью. Перед этим глава региона Роман Старовойт сообщил о попытке ракетной атаки со стороны ВСУ.