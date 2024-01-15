В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью
МО РФ: средства ПВО уничтожили три украинские ракеты над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) Точка-У над Курской областью. Такое подтверждение появилось у Минобороны страны, комментарий приводится в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что атаку удалось пресечь в ночь на понедельник, 15 января.
«Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — указали в Минобороны.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе удалось сбить три украинские ракеты.
Сведений о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.
Старовойт призвал жителей Курской область сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.