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07:24, 15 января 2024Россия

В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили три украинские ракеты над Курской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) Точка-У над Курской областью. Такое подтверждение появилось у Минобороны страны, комментарий приводится в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что атаку удалось пресечь в ночь на понедельник, 15 января.

«Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — указали в Минобороны.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе удалось сбить три украинские ракеты.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.

Старовойт призвал жителей Курской область сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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      Анна Щербакова
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