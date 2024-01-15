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01:49, 15 января 2024Россия

Курский губернатор сообщил о сбитых над регионом ракетах ВСУ

Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО сбили три украинские ракеты

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

По предварительной информации, в Фатежском районе Курской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, было перехвачено три ракеты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

О работе ПВО в небе над Курском и Курским районом Старовойт сообщил в ночь на 15 января. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

9 января над Курской областью включилась система ПВО — она отработала по беспилотникам ВСУ. Один из дронов был сбит над Курчатовским районом — там находится Курская атомная электростанция.

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      Марина Совина
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