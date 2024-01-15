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01:17, 15 января 2024Россия

Системы ПВО сработали над российским регионом

Губернатор Старовойт заявил о работе ПВО в небе над Курском и районом

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Курском и районом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом и призвал жителей сохранять спокойствие.

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Ранее Старовойт подтвердил атаку беспилотников со стороны Украины в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате происшествия пострадал один человек, мужчине начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Во вторник, 9 января, над Курской областью сработала система ПВО. Впоследствии в Минобороны подтвердили случившееся и уточнили, что всего в регионе уничтожены четыре дрона.

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      Марина Совина
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