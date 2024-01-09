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15:36, 9 января 2024Россия

Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил об уничтожении трех беспилотников ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью три беспилотника самолетного типа. Причину срабатывания системы раскрыл глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Подробности о месте падения обломков дронов и последствиях на земле губернатор не уточнил.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что над Курской областью сбиты четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, они были уничтожены около 15:00 по московскому времени при попытке нанести удар по объектам на российской территории.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) также подверглась Орловская область. Как стало известно, дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орле. Через некоторое время появилась информация о втором летательном аппарате, двигающемся в сторону областной столицы. Позже губернатор региона Андрей Клычков подтвердил факт падения двух дронов на объект топливно-энергетического комплекса. По его словам, пострадали три человека.

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      Константин Лысяков
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