Власти раскрыли причину срабатывания системы ПВО в российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил об уничтожении трех беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью три беспилотника самолетного типа. Причину срабатывания системы раскрыл глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Подробности о месте падения обломков дронов и последствиях на земле губернатор не уточнил.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что над Курской областью сбиты четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, они были уничтожены около 15:00 по московскому времени при попытке нанести удар по объектам на российской территории.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) также подверглась Орловская область. Как стало известно, дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орле. Через некоторое время появилась информация о втором летательном аппарате, двигающемся в сторону областной столицы. Позже губернатор региона Андрей Клычков подтвердил факт падения двух дронов на объект топливно-энергетического комплекса. По его словам, пострадали три человека.