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15:46, 9 января 2024Россия

В Курской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«9 января около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над территорией Орловской области.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области пострадали три человека.

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