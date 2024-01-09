В Курской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«9 января около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над территорией Орловской области.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области пострадали три человека.