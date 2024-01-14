Украинские БПЛА атаковали поселок в Курской области

Старовойт: один человек пострадал при атаке украинских БПЛА в курском Теткино

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

По его данным, житель получил осколочные ранения. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, отметил курский глава.

«В двух домовладениях выбиты окна. Собственникам окажем помощь в ремонте», — написал Старовойт.

11 января стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета.

Отмечалось, что пограничники вычислили расположение украинских военных и ответили мощным обстрелом. Их дальнейшая судьба неизвестна.