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13:11, 14 января 2024Россия

Украинские БПЛА атаковали поселок в Курской области

Старовойт: один человек пострадал при атаке украинских БПЛА в курском Теткино

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

По его данным, житель получил осколочные ранения. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, отметил курский глава.

«В двух домовладениях выбиты окна. Собственникам окажем помощь в ремонте», — написал Старовойт.

11 января стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета.

Отмечалось, что пограничники вычислили расположение украинских военных и ответили мощным обстрелом. Их дальнейшая судьба неизвестна.

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      Анна Щербакова
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