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18:16, 11 января 2024Россия

Украинские военные на БМП обстреляли российских пограничников из гранатомета

Shot: бойцы ВСУ выстрелили из РПГ по российским пограничникам в Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации источника издания, трое украинских военных на боевой машине пехоты (БМП) ворвались в лесополосу на границе Сумской и Курской областей и открыли огонь по российским позициям, успев сделать два выстрела, однако ни один из них в цель не попал. Пограничники вычислили расположение бойцов ВСУ и ответили мощным обстрелом.

Как пишет издание, судьба украинских военных неизвестна, однако их БМП из лесополосы не выезжала. Власти Курской области и официальные ведомства информацию о произошедшем не комментировали.

Ранее в небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника ВСУ. Как стало известно, дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате летательные аппараты упали на землю и взорвались. Разрушений и пострадавших нет.

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      Константин Лысяков
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