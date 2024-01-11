Украинские военные на БМП обстреляли российских пограничников из гранатомета
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом пишет Shot в Telegram.
По информации источника издания, трое украинских военных на боевой машине пехоты (БМП) ворвались в лесополосу на границе Сумской и Курской областей и открыли огонь по российским позициям, успев сделать два выстрела, однако ни один из них в цель не попал. Пограничники вычислили расположение бойцов ВСУ и ответили мощным обстрелом.
Как пишет издание, судьба украинских военных неизвестна, однако их БМП из лесополосы не выезжала. Власти Курской области и официальные ведомства информацию о произошедшем не комментировали.
Ранее в небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника ВСУ. Как стало известно, дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате летательные аппараты упали на землю и взорвались. Разрушений и пострадавших нет.