В российском регионе уничтожили два ударных беспилотника ВСУ

В Курской области два ударных беспилотника ВСУ уничтожили средствами РЭБ

В небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в среду, 10 января. Их уничтожили в Глушковском районе российского региона.

Украинские беспилотники упали на землю и взорвались. Разрушений впоследствии не зафиксировали, никто не пострадал.

11 января беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России — Тульскую, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции, а в Ростовской области два беспилотника удалось поразить средствами ПВО. В Воронежской области украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципальных образований.

