Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 11 января 2024Россия

В российском регионе уничтожили два ударных беспилотника ВСУ

В Курской области два ударных беспилотника ВСУ уничтожили средствами РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в среду, 10 января. Их уничтожили в Глушковском районе российского региона.

Украинские беспилотники упали на землю и взорвались. Разрушений впоследствии не зафиксировали, никто не пострадал.

11 января беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России — Тульскую, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции, а в Ростовской области два беспилотника удалось поразить средствами ПВО. В Воронежской области украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципальных образований.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Со всех сторон душат» Путин назвал экономику России первой в Европе. И объяснил, почему подорожали яйца

      48-летняя актриса вышла в свет в прозрачном платье

      Нарышкин заявил о планах США по вербовке российских выпускников программ обмена

      Россиянина признали первой звездой дня в НХЛ

      В США заявили о близкой победе России в конфликте на Украине

      «АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada

      Пытавшийся уехать на Украину россиянин признан виновным в госизмене и осужден

      В российском регионе уничтожили два ударных беспилотника ВСУ

      Россиян предупредили о разрушительном воздействии постоянной раздражительности

      Рейс российского самолета задержали почти на сутки из-за поломки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости