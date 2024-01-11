В российском регионе беспилотник ВСУ врезался в здание

В Воронежской области украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания

В Воронежской области украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания. Об инциденте сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Поврежденное здание расположено в одном из муниципальных образований области, уточнил губернатор.

В результате атаки возгорания не последовало, никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб. Глава региона заявил, что поставил ситуацию на личный контроль.

10 января воронежский губернатор сообщил об уничтожении украинского дрона в небе над регионом. Беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны, разрушений и пострадавших нет.