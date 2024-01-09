В Курской области сбили четвертый беспилотник

Курский губернатор Старовойт: над Курчатовским районом сбили дрон ВСУ

Над Курчатовским районом Курской области сбили беспилотник. О четвертом сбитом в регионе дроне сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом», — сообщил губернатор.

В Курчатовском районе находится Курская атомная электростанция (АЭС). Она расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

Днем во вторник, 9 января, над Курской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — она отработала по беспилотникам. Впоследствии в Минобороны подтвердили случившееся и уточнили, что всего в регионе уничтожены четыре дрона.