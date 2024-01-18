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13:20, 18 января 2024Россия

В Белгороде отменили крещенские купания

Власти Белгорода решили отказаться от проведения крещенских купаний

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Власти Белгорода решили отказаться от проведения крещенских купаний в городе из-за оперативной обстановки. Об этом сообщил начальник управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, его цитирует РИА Новости.

«В этом году количество организованных мест [в целом в регионе] будет меньше, в прошлом году их было 98, в этом году их 89. Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий», — сказал он.

Крещенские купания также не будут проводиться и на приграничных территориях в Белгородской области. Глава регионального главка МЧС призвал относиться к принятым мерам безопасности с пониманием.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее посоветовал жителям не купаться на Крещение ради безопасности.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января. Оно сопровождается купанием части верующих в купелях. Крещенские купания в 2024 году также отменили и в Калининградской области.

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      Анастасия Шейкина
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