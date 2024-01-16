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13:53, 16 января 2024Россия

В российском регионе отказались от крещенских купаний

Калининградская епархия решила не проводить крещенские купания в регионе

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Калининградской области епархия не будет проводить крещенские купания. Об этом сообщили в пресс-службе епархии российского региона, пишет РИА Новости.

«Купание не заменяет церковного богослужения. Не спасает человека и не делает его православным. Крещенские купания — это добрая православная бравада. Сильный здоровый человек может испытать свою силу духа, но если есть хронические заболевания или преклонный возраст, не надо искушать Бога», — сообщили там.

В епархии добавили, что Церковь не занимается организацией купаний на Крещение, но и не препятствует этой традиции. В Калининградской области крещенские купания не проводятся уже несколько лет, напомнили в Русской православной церкви.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января. Чтобы крещенские купания пошли на пользу, а не во вред организму, нужно придерживаться ряда правил — их перечислила в разговоре с «Лентой.ру» президент Федерации зимнего плавания Москвы Наталья Серая.

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      Анастасия Шейкина
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