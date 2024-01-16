Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:04, 16 января 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по окунанию в прорубь на Крещение

Морж Серая призвала новичков не окунаться в прорубь с головой на Крещение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чтобы крещенские купания пошли на пользу, а не во вред организму, нужно придерживаться ряда правил, рассказала президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая. Советы россиянам она дала в беседе с «Лентой.ру».

Ноги и руки после купания замерзнут, предупредила морж. Поэтому она посоветовала взять с собой свободную одежду без молний и застежек, чтобы ее можно было легко и быстро снять и надеть. Кроме того, перед заходом в воду обязательно стоит разогреться, обратила внимание она. Для этого можно сделать физические упражнения.

Новичков Серая призвала не окунаться в прорубь с головой. По ее словам, такое погружение стоит делать лишь специально подготовленным людям, потому как оно очень экстремальное.

От холодной воды происходит спазм сосудов, они резко сужаются, и человеку кажется, что воздух закончился и ему нечем дышать. Чтобы не перехватило дыхание, чтобы люди не пугались этого момента, перед погружением вы должны вдохнуть, и сделать первое погружение на задержке дыхания, а потом уже дышать свободно

Наталья Сераяпредседатель «Моржей Столицы»

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что ледяная вода не совместима с алкоголем. Вместе с тем противопоказанием являются сердечно-сосудистые заболевания.

«Сосуды сначала сужаются, потом резко расширяются, потому что организм борется за жизнь. Весь кровоток направляется к центральным органам: к сердцу, легким, желудку печени. Происходит отток крови от конечностей, то есть пальцы рук и ног мерзнут, в первую очередь. За счет того, что кровь направляется к ядру организма повышается внутренняя температура вокруг центральных органов и даже погибают бактерии внутри, это обеспечивает целебный эффект», — поделилась она.

При выходе из воды Серая не рекомендовала растираться, так как это нарушает естественный процесс терморегуляции и может привести к болезненным ощущениям. «Не нужно этого делать. Вода мгновенно испаряется, и фактически нужно только слегка промокнуть, то есть полотенце большое на проруби вообще лишнее. Если оно есть, постелите его лучше под ноги, чтобы переодеваться, стоя на теплом сухом полотенце. Ноги тогда и быстрее просохнут, и быстрее согреются», — заключила эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель. По словам синоптика, в ночь с 18 на 19 января температура воздуха в столице будет близка к нулю.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ребенок пострадал после попытки атаки ВСУ на Воронеж. Обломки дрона угодили в жилой дом, в городе введен режим ЧС

      Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года

      Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

      ВСУ пожаловались на «болезненный сегмент» в Крынках

      Россиянам дали советы по окунанию в прорубь на Крещение

      Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

      Глава МИД Украины допустил вооружение бойцов ВСУ лопатами в зоне конфликта

      Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в Айове

      Российские военные пленили после штурма под Купянском бойцов ВСУ

      Захарова заявила о неадекватности главы МИД Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости