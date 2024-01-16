Россиянам дали советы по окунанию в прорубь на Крещение

Морж Серая призвала новичков не окунаться в прорубь с головой на Крещение

Чтобы крещенские купания пошли на пользу, а не во вред организму, нужно придерживаться ряда правил, рассказала президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая. Советы россиянам она дала в беседе с «Лентой.ру».

Ноги и руки после купания замерзнут, предупредила морж. Поэтому она посоветовала взять с собой свободную одежду без молний и застежек, чтобы ее можно было легко и быстро снять и надеть. Кроме того, перед заходом в воду обязательно стоит разогреться, обратила внимание она. Для этого можно сделать физические упражнения.

Новичков Серая призвала не окунаться в прорубь с головой. По ее словам, такое погружение стоит делать лишь специально подготовленным людям, потому как оно очень экстремальное.

От холодной воды происходит спазм сосудов, они резко сужаются, и человеку кажется, что воздух закончился и ему нечем дышать. Чтобы не перехватило дыхание, чтобы люди не пугались этого момента, перед погружением вы должны вдохнуть, и сделать первое погружение на задержке дыхания, а потом уже дышать свободно Наталья Серая председатель «Моржей Столицы»

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что ледяная вода не совместима с алкоголем. Вместе с тем противопоказанием являются сердечно-сосудистые заболевания.

«Сосуды сначала сужаются, потом резко расширяются, потому что организм борется за жизнь. Весь кровоток направляется к центральным органам: к сердцу, легким, желудку печени. Происходит отток крови от конечностей, то есть пальцы рук и ног мерзнут, в первую очередь. За счет того, что кровь направляется к ядру организма повышается внутренняя температура вокруг центральных органов и даже погибают бактерии внутри, это обеспечивает целебный эффект», — поделилась она.

При выходе из воды Серая не рекомендовала растираться, так как это нарушает естественный процесс терморегуляции и может привести к болезненным ощущениям. «Не нужно этого делать. Вода мгновенно испаряется, и фактически нужно только слегка промокнуть, то есть полотенце большое на проруби вообще лишнее. Если оно есть, постелите его лучше под ноги, чтобы переодеваться, стоя на теплом сухом полотенце. Ноги тогда и быстрее просохнут, и быстрее согреются», — заключила эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель. По словам синоптика, в ночь с 18 на 19 января температура воздуха в столице будет близка к нулю.

