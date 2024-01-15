Москвичам предрекли оттепель в крещенскую ночь

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, Москву ждет оттепель, рассказал руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Прогнозом погоды он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас в столице потепление, однако уже в среду, 17 января, оно закончится, и начнется похолодание, сообщил синоптик. Оно достигнет своего пика в ночь на четверг, 18 января, когда температура понизится до 12-17 градусов мороза.

Однако, по словам Шувалова, уже в четверг, ближе к крещенской ночи, начнется повышение температуры. Вечером будет минус 5-7 градусов, а к ночи температура уже будет близка к нулю. В пятницу, 19 января, она может быть даже слабоположительной.

Кроме всего прочего, в четверг и пятницу осадки, конечно, начнутся со снега, но затем все может закончиться мокрым снегом и дождем Александр Шувалов синоптик

«В пятницу у нас от ноля до плюс 1, а в субботу-воскресенье — очередной заток холода, очередной арктический обвал, и температура понизится до минус 20 градусов. Может не за один день, но к понедельнику совершенно определенно будет минус 20. Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее о том, что ночь на 14 января стала завершительной в затянувшемся периоде сильных морозов в Москве, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 22,5 градуса, в центре города, на Балчуге, — минус 17,5 градуса, в МГУ — минус 20,2 градуса, а в Тушино — минус 24,6 градуса.

