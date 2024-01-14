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11:50, 14 января 2024Среда обитания

Спрогнозировано окончание аномального холода в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о завершении периода аномального холода в Москве

Фото: Unsplash

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал окончание периода аномального холода в Москве. Об этом он сообщил РИА Новости.

Синоптик отметил, что ночь на 14 января стала завершительной в затянувшемся периоде сильных морозов. По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 22,5 градуса, в центре города, на Балчуге, — минус 17,5 градуса, в МГУ — минус 20,2 градуса, а в Тушино — минус 24,6 градуса. В Московской области холоднее всего было в Серпухове (минус 30,1 градуса), а также в Михайловском (минус 30,7 градуса) и Мелихове (минус 30,7 градуса).

Тишковец также подчеркнул, что в ближайшее время аномальных холодов в Центральной России больше не ожидается. Он пояснил, что климатический маятник на экваторе зимы качнется в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего.

Ранее сообщалось, что ночные и утренние часы воскресенья, 14 января, в Москве выдадутся морозными. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура воздуха в столице может опуститься до минус 30 градусов.

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      Алина Черненко
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