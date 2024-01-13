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23:56, 13 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о 30-градусном морозе

Синоптик Вильфанд: 14 января температура в Москве опустится до минус 30 градусов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Ночные и утренние часы воскресенья, 14 января, в Москве выдадутся морозными. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в столице может опуститься до минус 30 градусов. «Росгидромет выпустил штормовое предупреждение», — добавил синоптик.

В субботу, 13 января, в Подмосковье столбики термометров опускались ниже минус 30 градусов Цельсия.

11 января Москву накрыла беспросветная метель, пришедшая из северных районов. За сутки высота снежного покрова достигла 30 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает климатическую норму.

Потепление в Москве ожидается 15 января. В этот день температура вырастет до минус двух градусов.

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      Марина Совина
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