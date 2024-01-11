Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:05, 11 января 2024Среда обитания

Москву накрыла беспросветная метель

В Москве 11 января выпадет более 10 процентов месячной нормы осадков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москву накрыла беспросветная метель, пришедшая из северных районов, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Метели будут ослабевать по мере прохождения холодного атмосферного фронта. Снег станет небольшим и локальным, на дорогах ожидается гололедица. Далее температура вернется в зону отрицательных значений и будет активно понижаться. «Выгляни из окна... а впрочем, не надо, там все равно ничего не видно», — написал Леус.

В течение дня в столице должно выпасть более десяти процентов месячной нормы осадков. Снегопад продолжится до середины дня. Температура в течение суток резко понизится до минус 12 градусов в течение суток.

Синоптики прогнозируют, что мороз в Москве будет сохраняться до конца недели. Потепление ожидается 15 января. В этот день температура вырастет до минус двух градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал резкое похолодание в Москве с 12 по 14 января.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости