В Москве 11 января выпадет более 10 процентов месячной нормы осадков

Москву накрыла беспросветная метель, пришедшая из северных районов, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Метели будут ослабевать по мере прохождения холодного атмосферного фронта. Снег станет небольшим и локальным, на дорогах ожидается гололедица. Далее температура вернется в зону отрицательных значений и будет активно понижаться. «Выгляни из окна... а впрочем, не надо, там все равно ничего не видно», — написал Леус.

В течение дня в столице должно выпасть более десяти процентов месячной нормы осадков. Снегопад продолжится до середины дня. Температура в течение суток резко понизится до минус 12 градусов в течение суток.

Синоптики прогнозируют, что мороз в Москве будет сохраняться до конца недели. Потепление ожидается 15 января. В этот день температура вырастет до минус двух градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал резкое похолодание в Москве с 12 по 14 января.