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11:29, 13 января 2024Среда обитания

На Подмосковье обрушились более чем 30-градусные морозы

В Подмосковье температура утром 13 января опустилась до минус 32 градусов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В субботу, 13 января, в Подмосковье столбики термометров опускались ниже минус 30 градусов Цельсия. О том, что на столичный регион обрушились сильные морозы, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в 6 часов утра на севере Московской области, в Клину, температура составила минус 32,2 градуса. В столице в то же самое время аналогичный показатель варьировался между минус 19 градусами и минус 27,2 градуса.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы граждан предупредили о крепких морозах до минус 30 градусах. В связи с холодной погодой москвичей призвали сократить время пребывания на улице. Уточняется, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

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      Полина Кислицына
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