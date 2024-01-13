Москвичей предупредили о сильном морозе

Москвичей призвали сократить время пребывания на улице из-за сильного мороза

Жителей Москвы предупредили о сильном морозе в ночь на субботу, 13 января. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Температура в городе опустится до минус 30 градусов. В связи с этим москвичей призвали сократить время пребывания на улице.

Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. «На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что конец недели в Москве выдастся морозным. По его словам, пик холодов придется на 13 января. Он отметил, что днем ожидаются морозы около минус 13-15 градусов, по области — минус 18 градусов. Разница с климатической нормой составит 15 градусов, добавил метеоролог.

