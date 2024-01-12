Москвичей предупредили о сильных морозах в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: в ближайшие дни в Москву придут сильные морозы

Конец недели в Москве выдастся морозным. О столичной погоде в ближайшие три дня в эфире «Радиоточки НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу днем столбики термометров будут держаться на отметках 11-13 градусов мороза, а ночью опустятся до минус 16 градусов.

Пик холодов придется на субботу, 13 января. Ночью температура в столице понизится до минус 24 градусов, а в Подмосковье — до минус 28 градусов, предупредил синоптик. Днем ожидаются морозы около минус 13-15 градусов, по области — минус 18 градусов. Разница с климатической нормой составит 15 градусов, добавил метеоролог.

В воскресенье, 14 января, погода не изменится, но уже в понедельник в город придет потепление. Температура поднимется до минус 1 градуса.

11 января Москву накрыла беспросветная метель, пришедшая из северных районов. За сутки высота снежного покрова достигла 30 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает климатическую норму.