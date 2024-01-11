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17:11, 11 января 2024Среда обитания

Москвичи застали аномальные сугробы

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Высота снежного покрова в Москве в очередной раз превысила климатическую норму. Об аномальных сугробах, которые застали москвичи, сообщает центр погоды «Фобос».

В ночь с 10 на 11 декабря в Москве выпало до семи миллиметров осадков. За сутки высота снежного покрова достигла отметки в 30 сантиметров, превысив норму на 20 процентов. Высота сугробов в Подмосковье достигает 43 сантиметров: за прошедшие сутки они прибавили 5 сантиметров.

С начала января на столицу обрушилась треть месячной нормы осадков. При этом снегопад ожидается в начале и конце следующей недели (15-21 января).

Ранее москвичам спрогнозировали погоду на Крещение. В ночь на 19 января в столице ожидается резкое потепление.

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      Виктория Клабукова
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