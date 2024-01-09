Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:44, 9 января 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

В столице потеплеет в ночь на 19 января

Фото: Dmitry Golubovich / Globalookpress.com

В Москве в крещенскую ночь на 19 января можно ожидать резкого потепления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.

Несмотря на потепление на этой неделе, когда столбики термометров будут тянуться к околоплюсовым температурам, аномальные морозы сохранятся в столице до конца января. Сильные морозы вернутся в столицу до 18 января. Разница температур 18 и 19 января может достигнуть порядка 10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал в Москве некомфортное потепление с метелью и снегопадами. Ожидается, что в среду, 10 января, в столице будет минус 6-8 градусов, в четверг, 11 января — минус 1-3 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле: есть пострадавшие. Что известно о произошедшем?

      В России завершился многокилометровый экстремальный заезд по бездорожью Арктики

      Украинец в Таиланде попытался проплыть 600 метров после ссоры с семьей и пропал

      США не разрешили Украине провести «дерзкую» операцию в Крыму в 2022 году

      Пограничники вернули на родину сбежавшего в Белоруссию из европейской страны пса

      Худрука Малого театра выписали из больницы

      В Израиле назвали нелепым иск ЮАР о геноциде в Газе

      Политическую кончину Зеленского сравнили с судьбой Саакашвили

      Мировым ценам на нефть предрекли резкий рост

      Мизулина ответила на объяснения бросившего в сугроб ребенка блогера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости