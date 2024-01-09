Москвичам рассказали о погоде на Крещение

В столице потеплеет в ночь на 19 января

В Москве в крещенскую ночь на 19 января можно ожидать резкого потепления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.

Несмотря на потепление на этой неделе, когда столбики термометров будут тянуться к околоплюсовым температурам, аномальные морозы сохранятся в столице до конца января. Сильные морозы вернутся в столицу до 18 января. Разница температур 18 и 19 января может достигнуть порядка 10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал в Москве некомфортное потепление с метелью и снегопадами. Ожидается, что в среду, 10 января, в столице будет минус 6-8 градусов, в четверг, 11 января — минус 1-3 градусов.