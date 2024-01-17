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20:27, 17 января 2024Россия

Глава Белгородской области посоветовал не купаться на Крещение ради безопасности

Белгородский губернатор Гладков посоветовал отказаться от купания на Крещение

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал жителям не купаться на Крещение ради безопасности. Об этом стало известно из прямой трансляции «10 вопросов губернатору», опубликованной на странице Гладкова во «ВКонтакте».

«Являются ли они (места для купания на Крещение — прим. "Ленты.ру") массовыми? Являются ли они угрозой? Конечно, ни один человек вам с точностью не скажет: есть ли необходимость поберечь себя, своих близких, не посещая? С моей точки зрения - есть (...). Мне кажется, что это точно вопрос безопасности», — пояснил глава области.

Ранее стало известно, что в Калининградской области епархия не будет проводить крещенские купания. «Купание не заменяет церковного богослужения. Не спасает человека и не делает его православным. Крещенские купания — это добрая православная бравада», —сообщили в пресс-службе епархии.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января. В разговоре с «Лентой.ру» президент Федерации зимнего плавания Москвы Наталья Серая перечислила правила, которых нужно придерживаться, чтобы крещенские купания пошли на пользу, а не во вред организму.

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