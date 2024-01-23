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10:03, 23 января 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион из советского гранатомета

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали хутор Панков из гранатомета СПГ-9 «Копье»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали хутор Панков в Белгородской области из советского гранатомета СПГ-9 «Копье». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, Украина выпустила по хутору два выстрела из гранатомета, никто не пострадал. В населенном пункте также сбили два беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разрушений впоследствии не зафиксировали.

Помимо этого, в Шебекинском городском округе три минометных снаряда зафиксировали в поселке Красном. В результате оказалась повреждена линия электропередачи, электроснабжение в населенном пункте уже восстановили.

В Белгородской области днем ранее, 22 января, мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Репяховка — он получил контузию. Также оказался посечен фасад частного жилого дома и легковое авто.

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      Анастасия Шейкина
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