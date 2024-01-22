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17:13, 22 января 2024Россия

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на российский регион

Белгородский глава Гладков: дрон ВСУ атаковал село Репяховка, пострадал мужчина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор Белгородской области, в результате атаки пострадал житель поселка — мужчина получил контузию.

«Скорая доставляет его (пострадавшего — прим. «Ленты.ру») в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также посечен фасад частного жилого дома и легковой автомобиль», — сообщил Гладков.

Ранее 20 января он сообщал, что окраина села Новостроевка-Вторая подверглась атаке ВСУ. Беспилотник повредил линию газоснабжения.

В июне 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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