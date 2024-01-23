Второй за день украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал cело Терезовка

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал cело Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва поврежден частный жилой дом, а также два автомобиля. Местные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Это уже вторая атака дрона-камикадзе на Шебекинский городской округ за день. До этого беспилотник взорвался в хуторе Балки, повредив машину. Пострадавших удалось избежать.

Кроме того, 22 января ВСУ ударили из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» в хутор Панков. Всего зафиксировано два прилета. Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в населенном пункте два беспилотника. По данным губернатора Гладкова, раненых среди мирных жителей нет.