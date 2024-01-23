Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 23 января 2024Россия

Второй за день украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал cело Терезовка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал cело Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва поврежден частный жилой дом, а также два автомобиля. Местные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Это уже вторая атака дрона-камикадзе на Шебекинский городской округ за день. До этого беспилотник взорвался в хуторе Балки, повредив машину. Пострадавших удалось избежать.

Кроме того, 22 января ВСУ ударили из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» в хутор Панков. Всего зафиксировано два прилета. Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в населенном пункте два беспилотника. По данным губернатора Гладкова, раненых среди мирных жителей нет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      Десятилетняя дочь Ким Кардашьян высмеяла мать без макияжа на видео

      Из сети исчезли посты о местонахождении воюющего за ВСУ французского добровольца

      Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

      Армения заявила о готовности передать Азербайджану новые карты минирования

      Западный военкор заявил о постоянно расширяющихся кладбищах на Украине

      Китай собрался потратить триллионы юаней на спасение рынка

      В США отчитались об обучении более 100 тысяч украинских военных

      Молдавская оппозиция выразила протест против учений НАТО в своей стране

      В России ребенка частично парализовало после насморка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше