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12:04, 24 января 2024Россия

Появилось фото с места возможного падения военного самолета Ил-76

Опубликовано фото с места возможного падения Ил-76 в Белгородской области

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Опубликовано фото с места возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Снимок появился в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На частично размытом снимке видно столб дыма, поднимающийся, предположительно, с места падения самолета.

24 января Telegram-канал «112» сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал о происшествии в Корочанском районе, не указав, о каком именно происшествии идет речь. Губернатор добавил, что из-за случившегося он изменил свой рабочий график.

По информации из открытых источников, административная граница Корочанского района расположена более чем в 30 километрах от российско-украинской границы.

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      Алан Босиков
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