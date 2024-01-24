Появилось фото с места возможного падения военного самолета Ил-76

Опубликовано фото с места возможного падения Ил-76 в Белгородской области

Опубликовано фото с места возможного падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Снимок появился в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На частично размытом снимке видно столб дыма, поднимающийся, предположительно, с места падения самолета.

24 января Telegram-канал «112» сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал о происшествии в Корочанском районе, не указав, о каком именно происшествии идет речь. Губернатор добавил, что из-за случившегося он изменил свой рабочий график.

По информации из открытых источников, административная граница Корочанского района расположена более чем в 30 километрах от российско-украинской границы.