Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

Mash: на борту сбитого Ил-76 находились минимум 12 бойцов «Азова»

На борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 находились минимум 12 представителей батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что азовцев, 53 украинских солдат и офицера везли на обмен пленными.

Как сообщили в Минобороны России, на борту потерпевшего крушение самолета кроме шести членов экипажа и трех сопровождающих находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О произошедшем стало известно 24 января. Собеседник Telegram-канала «112», знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в Корочанском районе Белгородской области.

Позднее МИД России официально обвинил Украину в атаке на Ил-76. Кроме того, издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ВСУ писало, что самолет сбили украинские войска. При этом затем материал был отредактирован, из него убрали информацию о причастности армии Украины к крушению Ил-76.