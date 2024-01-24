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15:30, 24 января 2024Интернет и СМИ

Информация о причастности российской ПВО к крушению Ил-76 не подтвердилась

Информация о причастности ПВО России к падению Ил-76 не подтвердилась

Фото: video obtained / Reuters

Некоторые украинские и оппозиционные российские издания заявили, что к крушению самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, может быть причастна российская система ПВО. Однако эта информация не подтвердилась.

«Жители Белгорода и вовсе предполагают, что самолет сбила российская ПВО», — заявил канал «ЧТД». «До сообщения о падении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ звучала сирена из-за "ракетной опасности". Снова ПВО постаралось?» — написал бывший замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Вскоре после того, как стало известно о падении в Белгородской области Ил-76, украинские СМИ сообщили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так, об этом заявило со ссылкой на источники в ВСУ издание «Украинская правда». Статья называлась «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"». В материале уточнялось, что Вооруженные силы Украины подтвердили падение самолета и уточнили, что он якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Аналогичную информацию опубликовало «РБК-Украина». «Сбитый под Белгородом Ил-76 — это работа ВСУ», — гласил заголовок. В статье утверждалось, что о сбитии российского самолета украинской стороной изданию заявил источник в ВСУ.

Однако позднее оба издания отредактировали материалы, убрав из них информацию о причастности ВСУ к крушению самолета. Mash утверждает, что, по предварительным данным, такое распоряжение поступило от управления президента Украины.

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Минобороны России подтвердило падение Ил-76 в Белгородской области. Ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит тремя ракетами — зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с падением Ил-76. «Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы», — также подчеркнул он.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», который специализируется на освещении СВО, пуск зенитной управляемой ракеты по Ил-76 был со стороны Харькова с расстояния в 130 км .

О том, что Ил-76 якобы могла сбить российская система ПВО, заявили некоторые украинские и оппозиционные источники. Российские издания в большинстве своем проигнорировали эту информацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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