Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 9 апреля 2024Россия

Появилось видео предполагаемой атаки по центру подготовки летчиков под Воронежем

Опубликовано видео предполагаемой атаки ВСУ по учебному центру под Воронежем

Опубликовано видео предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Запись разместило издание «Борус» в Telegram.

На появившемся ролике видно летящие в ночное небо трассирующие снаряды. Затем на горизонте раздается взрыв.

ВСУ атаковали учебный центр утром 9 апреля. По данным издания Baza, сразу два украинских дрона врезались в фасад здания центра.

8 апреля Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по производству украинских тяжелых беспилотников в городе Запорожье. Там пояснили, что удар является ответом на атаки ВСУ по инфраструктурным объектам на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      ВС России нанесли удар по львовскому городу Стрый

      Российский бизнесмен угрожал бывшей охотничьим ружьем и держал ее в заложниках

      ИГИЛ пригрозил устроить теракты на Лиге чемпионов

      Россиянина заподозрили в изнасиловании трех школьников

      Композитор Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой

      Турция ограничила поставки десятков промышленных товаров в Израиль

      Российским лунным станциям изменят траекторию

      Телеведущий в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги

      Появилось видео предполагаемой атаки по центру подготовки летчиков под Воронежем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше