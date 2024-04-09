Появилось видео предполагаемой атаки по центру подготовки летчиков под Воронежем

Опубликовано видео предполагаемой атаки ВСУ по учебному центру под Воронежем

Опубликовано видео предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Запись разместило издание «Борус» в Telegram.

На появившемся ролике видно летящие в ночное небо трассирующие снаряды. Затем на горизонте раздается взрыв.

ВСУ атаковали учебный центр утром 9 апреля. По данным издания Baza, сразу два украинских дрона врезались в фасад здания центра.

8 апреля Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по производству украинских тяжелых беспилотников в городе Запорожье. Там пояснили, что удар является ответом на атаки ВСУ по инфраструктурным объектам на территории России.