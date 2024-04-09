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09:09, 9 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали центр подготовки летчиков в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать учебный авиационной центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске в Воронежской области. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным канала, сразу два украинских беспилотника врезались в фасад здания центра в Борисоглебске.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получило здание центра подготовки. Иных подробностей канал не приводит.

8 апреля Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по производству украинских тяжелых беспилотников в городе Запорожье. Там пояснили, что удар является ответом на атаки ВСУ по инфраструктурным объектам на территории России.

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      Алан Босиков
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