ВСУ атаковали центр подготовки летчиков в российском регионе
Беспилотники ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать учебный авиационной центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске в Воронежской области. Об этом сообщает Baza в Telegram.
По данным канала, сразу два украинских беспилотника врезались в фасад здания центра в Борисоглебске.
В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получило здание центра подготовки. Иных подробностей канал не приводит.
8 апреля Минобороны России сообщило о нанесении ракетного удара по производству украинских тяжелых беспилотников в городе Запорожье. Там пояснили, что удар является ответом на атаки ВСУ по инфраструктурным объектам на территории России.