Минобороны заявило о перехвате четырех беспилотников над двумя регионами России

МО: системы ПВО сбили над Белгородской и Воронежской областями четыре дрона

Четыре беспилотника в ночь на вторник, 9 апреля, пытались атаковать два региона России — Белгородскую и Воронежскую области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника в Белгородской и два в Воронежской области. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Министерство обороны также отчиталось о перехваченной у Крыма противокорабельной ракеты «Нептун». Ее поразили средствами ПВО.

В Воронежской области с 1:31 действовал режим опасности атаки дронов. Он продлился до утра вторника, 9 апреля.