Дрон ВСУ уничтожили в российском регионе

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожен дрон ВСУ, никто не пострадал

В Воронежской области в ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

С 01:31 9 апреля в Воронежской области МЧС объявили режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в настоящий момент он сохраняется, уточнил Гусев. Оперативные службы определяют последствия от падения беспилотника на земле.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Белгородской области. Попытка удара по объектам в регионе со стороны ВСУ была пресечена в понедельник, 8 апреля, около 23:00 по московскому времени.