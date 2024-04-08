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23:40, 8 апреля 2024Россия

В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Минобороны России: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в регионе была пресечена в понедельник, 8 апреля, около 23.00 по московскому времени.

Утром 8 апреля беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода близ села Гуево в Суджанском районе.

Вечером 7 апреля средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области. В тот же день ВСУ пытались ударить беспилотниками по Белгородской и Липецкой областям.

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      Марина Совина
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