Генсек НАТО Столтенберг признал роль НАТО в ущербе флоту России в Черном море

НАТО вносит вклад в ущерб российскому флоту в Черном море, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси, признав тем самым помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаке на корабли.

Также он отметил, что эти действия позволяют ограничить навигацию России в Черном море.

Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России в Черном море Йенс Столтенберг генсек НАТО

Столтенберг назвал применяемые для ударов по кораблям ракеты

Генсек НАТО ранее рассказал, что удары ВСУ по кораблям Черноморского флота России последние два года наносились ракетами, поставляемыми альянсом. По его словам, это ракеты Scalp и Storm Shadow.

«Одна из больших побед Украины — она потеснила Черноморский флот России и смогла открыть коридор от Одессы до Босфора. Некоторые системы и ракеты, которые сыграли важную роль в достижении этой цели, поставили союзники по НАТО», — сказал Столтенберг.

Фото: Thomas Peter / Reuters

При этом генсек не уточнил, участвовал ли альянс в разведке и указании целей для ВСУ. Также он заявил, что НАТО будет расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, для того чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

В Кремле заявили, что страны НАТО де-факто единым блоком воюют с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже расценивал действия стран НАТО как прямое вооруженное противостояние с Россией.

«По сути. сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение (...) бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных — я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины», — сказал он.

Фото: Thomas Peter / Reuters

На вопрос, будет ли Москва предпринимать какие-то действия, представитель Кремля отметил, что Россия «предпринимает начиная с 24 февраля (2022 года, когда началась СВО, — прим. «Ленты.ру»).