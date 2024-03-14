Столтенберг признал использование ракет НАТО в ударах по флоту России

Столтенберг: удары по флоту России наносились ракетами, поставленными НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинские удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными альянсом. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Столтенберг, удары по российским кораблям наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО».

По словам генсека, использование ракет НАТО для ударов по флоту России «подтверждает важность увеличения поставок ракет Украине».

14 апреля 2022 года Министерство обороны России сообщило, что крейсер ЧФ «Москва» затонул после пожара и детонации боеприпасов на корабле.